Nicola Porro a Legnano con la 'Famiglia Legnanese'

Nicola Porro protagonista indiscusso a Legnano. L'appuntamento, organizzato da Famiglia Legnanese con i partner "Scarpa e Colombo" e "Eligio Re Fraschini", è stato organizzato al 'Tirinnanzi' e ha visto appunto lo stesso Porro tenere tutti "incollati alle sedie" grazie ad una vis oratoria che ben ha fatto il paio con chiarezza di idee ed esposizione, affrontando il tema centrale, quello a lui più caro, ossia il liberismo economico e politico. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Bononi che ha ricordato che "La Famiglia è la casa della cultura a Legnano. E' nata per unire i legnanesi che hanno voglia di fare per la propria città e sono tanti anni che questa tradizione prosegue con forza e convinzione. Oltre a ringraziare gli amici e membri del direttivo Beppe Scarpa e Piero re Fraschini, che ci hanno sostenuto nell'organizzazione dell'evento e che sono sempre attivissimi in Famiglia, rivolgo a tutti l'invito ad aderire al nostro sodalizio. La Famiglia fa tanto e lo fa bene, visitate il nostro nuovo sito internet per scoprire tutte le attività e pe sapere come diventare soci". L'iniziativa ha visto anche un innovativo sistema di gestione delle domande del pubblico: all'entrata, gli spettatori hanno ricevuto una cartolina recante un QR code direttamente connesso al numero whatsapp riservato agli eventi di Famiglia Legnanese. Numerose le domande giunte, tre delle quali sono state selezionate e poste a Nicola Porro.

