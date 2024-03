Calcio e sociale: incontro con l'UEFA

Si è svolto nella mattinata di mercoledì 20 marzo presso la sede del Comitato Regionale Lombardia LND l’incontro tra il Consiglio Direttivo del CRL e il dott. Michele Uva, Direttore Social & Environmental Sustainability della UEFA.

Sport e sociale sempre più uniti. Si è svolto nella mattinata di mercoledì 20 marzo presso la sede del Comitato Regionale Lombardia LND l’incontro tra il Consiglio Direttivo del CRL e il dott. Michele Uva, Direttore Social & Environmental Sustainability della UEFA. Un confronto molto importante e costruttivo basato principalmente sui temi della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità Ambientale. Dopo i saluti istituzionali ed una disamina politica, il Presidente Sergio Pedrazzini ha argomentato l’indirizzo che il Comitato Regionale Lombardia sta percorrendo sui temi dell’incontro. Lo stesso Presidente ha poi rappresentato quanto questi ambiti possano essere espressione del valore sociale delle società sportive affiliate e quanto il Comitato possa essere il partner sociale ideale per Istituzioni, Enti privati e pubblici, fondazioni ed aziende, anche per progetti di responsabilità sociale di impresa trasformando il valore sociale anche in valore economico e quindi concreto sostentamento delle società sportive. Michele Uva ha poi illustrato al Consiglio, in una logica di squadra, una strategia comune di Responsabilità Sociale e Sostenibilità Ambientale con un progetto al servizio di ben 55 Federazioni ad indirizzo UEFA, personalizzabile attraverso una tattica locale che permetta di essere espressione del territorio e produrre valore per lo stesso. A seguire è stata la volta di Ivo Licciardi, Consigliere Regionale con delega alla Responsabilità Sociale e Sostenibilità Ambientale del CRL, il quale ha illustrato uno dei 14 progetti denominato ‘Distretti – Calcio e Valore Sociale’ per una ‘Nuova Cultura Sportiva’, che negli ultimi due anni di analisi e studi di fattibilità, vedono l’applicazione e la condivisione con le società sportive da gennaio 2024. Proprio lunedì sera, al Castello Visconteo di Legnano, si era svolto un nuovo appuntamento tra i presidenti delle squadre di zona e l’educatrice Sara Rimoldi.

