'Un fiore per...': studenti in marcia per la legalità

In occasione della “Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che ricorre il 21 marzo, gli Istituti Maria Immacolata, De Amicis e Pietro Verri di Busto Arsizio, nell'ambito del Tavolo “La storia ci appartiene”, organizzano per venerdì 22 marzo “Un fiore per…”, una mattinata in memoria delle vittime innocenti di mafia.

Circa 700 studenti saranno coinvolti in una marcia colorata e festante che vuole sia commemorare le vite stroncate dall’illegalità, sia farsi proposta gioiosa di responsabilità collettiva, in memoria di una grande figura di giustizia come Paolo Borsellino.

Saranno idealmente ricordate le 1069 vittime di mafia con fiori colorati realizzati dai ragazzi, simboli di pace, riconciliazione e rinascita.

La marcia si snoderà all’interno di due grandi parchi della città (parco Cossetto e del museo del Tessile). Sono previsti momenti di lettura di alcuni brani, indirizzati ai giovani e ai ragazzi, pronunciati da Paolo Borsellino e dal fratello Salvatore nelle loro conferenze. La marcia si concluderà al teatro Manzoni, dove Salvatore Borsellino incontrerà gli studenti.

