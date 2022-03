Uno stage nel volontariato. È l’iniziativa nuova e rivoluzionaria che la LIUC lancia con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) sede di Busto Arsizio, per offrire agli studenti un tirocinio formativo curriculare.

Uno stage nel volontariato. È l’iniziativa nuova e rivoluzionaria che la LIUC lancia con la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) sede di Busto Arsizio, per offrire agli studenti un tirocinio formativo curriculare che può fare la differenza nello sviluppo delle qualità che oggi sono più apprezzate per la crescita professionale e la carriera manageriale.

Capacità di ascolto, mediazione, consapevolezza organizzativa, teamworking, problem solving in contesti destrutturati e ad alta intensità relazionale, sono soltanto alcune tra le skill che una simile esperienza consente di affinare. I tirocini in questo settore si sviluppano nelle aree di information technology, marketing, controllo di gestione e organizzazione e sono collegati alla elaborazione delle tesi di laurea degli studenti. L’avvio martedì 1 marzo con i primi 5 studenti che sperimenteranno uno stage unico e innovativo, con la doppia supervisione di un tutor accademico e di un responsabile di area dell’associazione.

La Lilt è una realtà del Terzo Settore, sostenuta dal lavoro volontario di tante persone che mettono a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per il bene comune.

L’iniziativa, che ha riscosso l’interesse degli studenti, rientra nelle attività di Terza Missione della LIUC. L’Ateneo si distingue per l’attenzione alla prevenzione sanitaria, in particolare, negli ultimi quattro anni, la LIUC è stata in prima linea nella lotta contro il tumore al seno e ha promosso diverse iniziative di educazione alla salute.

