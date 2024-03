Vanzaghello in lutto: è morto il vicesindaco

Dolore, lacrime e commozione a Vanzaghello. Nella notte, infatti, se n'è andato per sempre il vicesindaco Francesco Grigolon. Il ricordo del primo cittadino Arconte Gatti.

La notizia che è arrivata nelle prime ore di stamattina. E la commozione e le lacrime, inevitabilmente, hanno fatto capolino nei cuori e nelle teste, mischiandosi con il silenzio e i ricordi. Un dolore grande. Un dolore che colpisce tutto il paese, quella Vanzaghello che, grazie alle sue qualità e capacità ed al suo impegno nell'attuale Amministrazione comunale aveva e stava contribuendo a far crescere ogni giorno di più. Ma oggi è solo e soltanto il momento delle lacrime. Sì, perché purtroppo questa notte, in ospedale dove era ricoverato da diversi giorni, se ne è andato per sempre il vicesindaco Francesco Grigolon. "Cisco, così come lo chiamavamo e come lo conoscevano tutti - racconta il primo cittadino Arconte Gatti - era un punto di riferimento importante per ciascuno di noi e per l'intera comunità. Una persona che, con le sue doti, aveva sempre la parola e soluzione giusta in qualsiasi situazione. Tanti, poi, i progetti che aveva portato avanti: dalla riorganizzazione del comando di Polizia locale, passando per il Distretto del Commercio, ecc... Ci mancherà tantissimo. Da parte di tutti noi e a nome della cittadinanza, le più sentite condoglianze ai familiari".

