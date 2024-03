Tutti in via Gaggio e in Brughiera

Là dove natura, storia e tradizione si mischiano assieme. Ritrovarsi, passeggiare, andare in bici oppure fare un po’ di attività fisica... beh l’appuntamento, alla fine, non può essere che in via Gaggio a Tornavento e nella brughiera attorno a Malpensa.

Là dove natura, storia e tradizione si mischiano assieme. Ritrovarsi, passeggiare, andare in bici oppure fare un po’ di attività fisica... beh l’appuntamento, alla fine, non può essere che in via Gaggio a Tornavento e nella brughiera attorno a Malpensa. “Personalmente da piccola ci venivo a raccogliere le fragole - racconta una donna - Poi la zona è stata riscoperta anche come passeggiata e oggi sono in tantissimi che vengono qui, da ogni parte del territorio e non solo”. “Per noi è una boccata d’ossigeno dopo il lavoro - continua un signore - Avere un’opportunità simile, un’area, come si dice, dove staccare la spina, è molto bello”. “Un posto eccezionale per camminare in pace e tranquillità - afferma un pensionato - Si cerca e si vuole la libertà ed ecco, allora, che qui si può trovare davvero”. “Un polmone verde fondamentale per il territorio - spiega un signore - Perderlo, quindi, sarebbe triste. Appena posso ci vengo e sto benissimo”. “Per noi significa una zona fantastica, serenità e passeggiare lontano dallo smog e dal caos delle città. Mi piacerebbe poterla utilizzare più spesso, però con i vari impegni riesco solamente nel fine settimana”. “E’ una valvola di sfogo, un luogo che racchiude al suo interno natura e storia - commenta un altro signore - Oggi sarebbe un duro colpo se venisse cancellato per l’espansione dell’aeroporto”. “Un ambiente naturale unico e speciale - ricorda un ciclista - Tutti i sabati e le domeniche sono qui e, quando mi capita di essere in ferie, anche in settimana”. “E’ la prima volta che vengo - conclude una signora - Ci ritornerò sicuramente”.



TUTTI IN BICI O A PIEDI IN VIA GAGGIO E IN BRUGHIERA



