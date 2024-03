Un tempo vi pulsava il cuore di una fiorente industria tessile, adesso vi è una sorta di città nella città con insediamenti abitativi e commerciali. Ma la storia del cotonificio ex Sasit resta intatta e preziosa.

Un tempo vi pulsava il cuore di una fiorente industria tessile, adesso vi è una sorta di città nella città con insediamenti abitativi e commerciali. Ma la storia del cotonificio ex Sasit resta intatta e preziosa. Ed è pronta a offrirsi al ricordo in una serata in programma giovedì 11 aprile alle 21 nella sala consiliare di piazza Carroccio e organizzata dal gruppo di ricerca storica di Villa Cortese. L'appuntamento ha per titolo "Il cotonificio, storia di una fabbrica nel passato industriale di Villa Cortese" e prende il nome da un volume dato alle stampe del Gruppo stesso. "Il Gruppo di ricerca storica - si legge nella presentazione dell'appuntamento - si occupa di recuperare il passato del nostro paese e di diffondere la conoscenza attraverso eventi, mostre e attività ludico-ricreative".

