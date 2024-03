Castano: gli scout al B.P. Day

Domenica 25 febbraio presso il campo base di Castano Primo località Madonna di Gree il gruppo scout ha partecipato al B.P.Day – giornata del pensiero, in cui gli scout festeggiano la ricorrenza della nascita del fondatore Lord Robert Baden Powell.

il gruppo scout ha partecipato al B.P.Day – giornata del pensiero, in cui gli scout festeggiano la ricorrenza della nascita del fondatore Lord Robert Baden Powell. Un appuntamento in cui tutti gli scout delle varie branche: castorini, lupetti, esploratori, guide e scolte insieme ai capi branche, si sono impegnati in un'attività “natura”. Al centro della giornata l’ambiente, le preoccupazioni per il futuro e le cose da cambiare. Obiettivo: piantare cento nuove piante per riqualificare il campo base utilizzato dal gruppo per le varie attività. Un momento importante di unione e fratellanza, dove il più grande aiuta il più piccolo partecipando insieme a giochi e attività incentrati sulla conoscenza della natura e all’apprendimento delle tecniche scout. Al centro la relazione con la natura e il lavoro in sinergia con essa al fine di creare un futuro pacifico e sicuro. L'attività di riqualificazione del campo base, proprietà della parrocchia di Castano, è iniziata due anni fa grazie all'impegno di alcuni ex scout che hanno abbattuto piante infestanti e pericolanti che il mal tempo ha abbattuto in tutto il territorio. In questa impresa è stata coinvolta la squadra della protezione civile di Castano che si è adoperata con la loro attrezzatura e personale abilitato al taglio . Tutta la legna tagliata è stata raccolta e acquistata da una azienda boschiva del castanese e i proventi sono stati utilizzati per l’acquisto delle nuove piante e ripari che i ragazzi hanno posato nel bosco. Con la speranza che tutto il lavoro fatto sia d'esempio come disse il fondatore: “Lascia questo mondo un po' meglio di come l'hai trovato”.

