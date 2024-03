LILT: prevenire è vivere

Con l'arrivo della primavera la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (la LILT) rinnova il suo impegno nella lotta contro il cancro attraverso una campagna dedicata alla prevenzione oncologica.

Con l'arrivo della primavera la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (la LILT) rinnova il suo impegno nella lotta contro il cancro attraverso una campagna dedicata alla prevenzione oncologica. La diagnosi precoce rimane il pilastro fondamentale nella difesa contro questa malattia e la LILT offre ai cittadini un'importante opportunità per effettuare visite mediche gratuite.

A Busto Arsizio presso l'Ambulatorio LILT Angelo Girola di via Venegoni al 15 saranno disponibili visite dermatologiche, ginecologiche e pap test per tutti coloro che desiderano sottoporsi a una valutazione preventiva (380/8644677 dalle 15 alle 18 è il numero per prenotarsi)

A Gallarate presso l'Ambulatorio di Casorate Sempione per le visite senologiche e ginecologiche saranno effettuate per garantire un'opportunità di prevenzione (338/2522204 dalle 13.30 alle 15.30 è il numero utile per prenotarsi).

A Saronno presso la Casa di Marta in Via Piave dove sarà possibile accedere a visite dermatologiche, senologiche e urologiche completando così l'offerta di servizi medici preventivi (331/2625297 dalle 14.30 alle 16.30, per prenotarsi).

La LILT invita tutti i cittadini a cogliere questa occasione per proteggere la propria salute e per promuovere una cultura di prevenzione oncologica.

Sabato 23 marzo, poi, la LILT, sezione di Sesto Calende, sarà presente con una propria bancherella in viale Italia (sul Lungo Fiume) ed in caso di maltempo al riparo dei portici della Banca Intesa per offrire non solo informazioni sulla prevenzione e cura del cancro.

Infatti, in occasione della Pasqua, la LILT proporrà l’acquisto di colombe, fiori, l’olio e altri prodotti.

In questo modo si potrà contribuire alla causa della prevenzione e della cura della malattia oncologica.

La solidarietà e il sostegno della comunità sono fondamentali per sostenere le numerose attività della LILT a favore della prevenzione e della ricerca sul cancro.

