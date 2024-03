Accrescere e promuovere il senso di comunità ed essere e sentirsi ogni volta protagonisti e coinvolti nelle varie attività che vengono organizzate. Per una cultura che sia, alla fine, sempre più inclusiva. Diventa volontario con 'Fiore che Ride'.

Accrescere e promuovere il senso di comunità ed essere e sentirsi ogni volta protagonisti e coinvolti nelle varie attività che vengono organizzate. Per una cultura che sia, alla fine, sempre più inclusiva. Diventa volontario con 'Fiore che Ride', Società Cooperativa Sociale ETS, punto di riferimento nella gestione dell’auditorium Paccagnini di Castano. Per informazioni o per contattare la realtà, basterà seguire e utilizzare le pagine social e così organizzare degli incontri per conoscersi meglio.

