Formazione e Salute: quattro nuovi incontri alla LIUC

L’Università LIUC rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la formazione e la sensibilizzazione sul tema della salute e prevenzione, rivolta all’ateneo ma anche a tutta la cittadinanza.

L’Università LIUC rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la formazione e la sensibilizzazione sul tema della salute e prevenzione, rivolta all’ateneo ma anche a tutta la cittadinanza.

Giunti alla 4° edizione, i seminari scientifici interdisciplinari Formazione e Salute sono realizzati grazie alla consolidata collaborazione con Humanitas Mater Domini, nella cornice delle azioni istituzionali messe in campo dall’Università in tema di sostenibilità e impatto sociale.

"Il percorso di incontri Formazione e Salute – spiega Alessandra Massironi, Responsabile Counseling and Well-Being e Referente Sostenibilità della LIUC, nonché moderatrice di tutti gli appuntamenti - è diventato nel tempo un riferimento per studenti, personale e anche per la comunità esterna all’Università. Nato con l'obiettivo di costruire attraverso la formazione scientifica una cultura condivisa dei comportamenti positivi per la promozione della salute e del benessere psicofisico, oggi, proprio in considerazione dell’ottima partecipazione, costituisce un indicatore significativo dell'impatto sociale dei progetti di Ateneo in questo ambito. Per LIUC, in termini di Sostenibilità e Terza Missione, è un risultato di grande valore".

"Per il 5° anno consecutivo, scegliamo di essere a fianco dell’Università LIUC in questo interessante progetto. L’obiettivo è essere partner di salute per il nostro territorio con i nostri specialisti, sottolineando l’importanza della prevenzione”, afferma Alex Carini, Amministratore Delegato Humanitas Mater Domini.

Si parte martedì 4 marzo con “Il cibo: come sceglierlo, come abbinarlo, come usarlo per farci star bene!!”. Dopo il saluto del Rettore LIUC Anna Gervasoni, interverrà la dr.ssa Elisabetta Macorsini Biologa Nutrizionista Humanitas Mater Domini e Centri Humanitas Medical Care, che proporrà un percorso fra gusto, salute, scelte alimentari sostenibili.

Martedì 1 aprile sarà la volta di “Lo sport amico dei polmoni”, un focus sulla prevenzione e sui benefici derivanti dal circolo virtuoso sport-respirazione. Interverrà il dott. Massimiliano Appodia, Pneumologo Humanitas Mater Domini e Centri Humanitas Medical Care. L’apertura dell’evento è affidata a Patrizia Tettamanzi, Professore Ordinario di Economia LIUC e autrice del recente libro “Governance delle Organizzazioni Sportive”.

Un incontro che fa idealmente da apripista alla prossima edizione della LIUC Run, in programma per il 6 aprile: un’iniziativa che lo scorso anno ha coinvolto più di 2.000 persone e che vede la presenza di Humanitas Mater Domini come partner scientifico.

In continuità con i percorsi intrapresi in tema di education e salute mentale, martedì 6 maggio il prof. Giampaolo Robert Perna, Ordinario di Psichiatria Humanitas University e Responsabile Scientifico Area Salute Mentale, interverrà su “Giovani e rischio educativo: crescere bene per saper essere e fare bene”. Introdurrà l’appuntamento Eliana Minelli, Professore Associato di Organizzazione e Delegato Rettorale Next Generation e Inclusione.

L’edizione di quest’anno si concluderà con una tavola rotonda dedicata a “Il valore della ricerca scientifica: quali gli effetti sulla salute della collettiva?”.

L’appuntamento è martedì 20 maggio: dopo il saluto iniziale di Emanuele Porazzi, Direttore Healthcare DataScience Lab dell’Università LIUC, interverranno il dott. Gianluigi Taverna, Responsabile Urologia Humanitas Mater Domini, il dott. Benedetto Mangiavillano, Responsabile Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Humanitas Mater Domini e il dott. Damiano Chiari, Chirurgo Generale Humanitas Mater Domini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!