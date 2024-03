L'Università del tempo libero di Busto Garolfo organizzerà giovedì 21 marzo alle 21 nell'ex sala consiliare di via Magenta un incontro dal titolo "Truffe, come difendersi".

Sono una piaga costantemente diffusa che si cela dietro persone dall'aspetto rassicurante, ben vestite e dai modi gentili. Sulle truffe occorre sempre fare buona guardia. E, per offrire ai cittadini che rischiano di esserne vittime alcuni suggerimenti preziosi sul modo di evitarle, l'Università del tempo libero di Busto Garolfo organizzerà giovedì 21 marzo alle 21 nell'ex sala consiliare di via Magenta un incontro dal titolo "Truffe, come difendersi". Interverranno i Carabinieri del comando della compagnia di Legnano, della stazione di Busto Garolfo e la Polizia locale. Il fenomeno delle tentate truffe percorre costantemente anche l'Altomilanese dove, purtroppo, in alcuni casi, sono andate a segno, complice anche l'eccesso di fiducia di chi ne è stato vittima verso gli sconosciuti. Non aprire le porte a chi non si conosce, avvisare immediatamente le Forze dell'Ordine, chiedere eventualmente a chi si spaccia per funzionario del gas o dell'acqua di esibire il suo tesserino di riconoscimento rimangono consigli validamente impartiti da chi si occupa di garantire la sicurezza. E, soprattutto, da ascoltare e applicare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!