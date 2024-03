Nuova copertura per l'oratorio

I lavori sono partiti in febbraio e sono in svolgimento. L'oratorio San Luigi di Bareggio sarà dotato di una nuova copertura.

I lavori sono partiti in febbraio e sono in svolgimento. L'oratorio San Luigi di Bareggio sarà dotato di una nuova copertura. A volere l'opera è stato il consiglio degli affari economici della comunità pastorale per creare, come si legge in una nota della parrocchia, "Un'ampia area esterna coperta". Questo in considerazione del fatto che, prosegue la parrocchia, "La struttura dell'oratorio non presenta a oggi un luogo esterno dove, soprattutto durante l'oratorio estivo, sia possibile giocare riparati dal sole e dalla pioggia, e questa mancanza è diventata negli anni un problema per l'organizzazione delle attività nelle giornate con brutto tempo". Il progetto ha potuto avvalersi del finanziamento di circa 208 mila Euro da parte della Regione e l'importo complessivo dei lavori ammonta a 316.500 Euro. Un importo significativo a supporto del quale la parrocchia ha chiesto il sostegno della comunità dal momento che, conclude la nota, "Andrà sicuramente a beneficio dei tanti bambini e ragazzi che frequentano il nostro oratorio".

