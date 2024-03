La cantante Camilla nuova conduttrice di Radio Magenta

Al palinsesto musicale di Radio Magenta si aggiunge “Brown Skin”, un nuovo programma di musica afroamericana ideato e condotto dall’artista Camilla Lessona, conosciuta dal pubblico italiano semplicemente come Camilla.

Al palinsesto musicale di Radio Magenta si aggiunge “Brown Skin”, un nuovo programma di musica afroamericana ideato e condotto dall’artista Camilla Lessona, conosciuta dal pubblico italiano semplicemente come Camilla e che ha esordito professionalmente nel 1995 con la hit “Non c’è ragione”, dopo aver incontrato il produttore musicale Michele Violante. "Dopo diversi anni di lontananza dalla musica ho deciso di riavvicinarmi, ma in un’altra veste, quella di conduttrice radiofonica. - afferma Camilla - Mi sono sempre trovata a mio agio in radio durante le interviste per le presentazioni dei miei album e singoli che venivano messi in rotazione nelle radio nazionali. Grazie a Radio Magenta ho deciso di rimettermi in gioco con Brown Skin, un programma di musica afroamericana che suonerà brani che vanno dagli Anni Sessanta ad oggi percorrendo generi musicali dal Soul al R&B e Hip Hop e col quale avrò la possibilità di fare ascoltare la musica che mi piace e che mi ha cresciuta anche artisticamente". Dal prossimo 21 marzo la trasmissione “Brown Skin” andrà in onda ogni giovedì alle 19.10, sabato alle 10.10 e il mercoledì alle ore 17.10. Le puntate saranno poi disponibili per il “riascolto” nel canale Soundcloud di Radio Magenta (www.soundcloud.it/radiomagenta). Camilla vive a Boffalora sopra Ticino, ha studiato pianoforte e della sua carriera artistica si ricordano alcune tappe: 1995 Sanremo Giovani con “Non c’è ragione”; 1996 Festival di Sanremo con “0337”; 1997 Festival di Sanremo con “Come ti tradirei”; 2000 Festival della Musica di San Marino è “Migliore Artista Femminile”, 2005/2006 voce dello spettacolo teatrale “Scene da un pentagramma” con il pianista e produttore Fabio Coppini, dove ha interpretato brani di colonne sonore in chiave jazz, tra i quali alcune opere del maestro Ennio Morricone. Dal 2005 ha affiancato alla sua attività di cantante quella di insegnante di canto a adulti e bambini in diverse scuole della provincia di Milano, e dal 2006 pratica attività didattiche con laboratori di musica e direzione di coro nelle scuole primarie.

