Il Comune di Boffalora promuove l'iniziativa dell'Associazione Altomilanese di Diagnostica Vascolare Onlus all'interno della campagna di prevenzione dell'Ictus cerebrale.

Il Comune di Boffalora promuove l'iniziativa dell'Associazione Altomilanese di Diagnostica Vascolare Onlus all'interno della campagna di prevenzione dell'Ictus cerebrale. Una visita rivolta ai cittadini residenti a Boffalora di età compresa tra i 60 e 75 anni.

La campagna di screening è gratuita e si svolge mediante l’esecuzione dell’esame ecoDoppler delle carotidi su Cittadini che non sono già in cura. Gli esami saranno svolti da Medici Specializzati in Chirurgia Vascolare con capacità anche nell’ambito diagnostico. L’esame sarà svolto mediate un ecografo ad alta definizione. Le visite verranno svolte presso l’ambulatorio di Via Calderari, n. 17. I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici comunali al numero di telefono 02.97238138 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per prenotare il loro esame.

