"Le vasche di laminazione han funzionato"

"Le aree golenali sul Lambro hanno funzionato egregiamente, contribuendo a tenere sotto controllo la piena".

“Il protocollo di attivazione è stato un successo. Le aree golenali sul Lambro hanno funzionato egregiamente, contribuendo a tenere sotto controllo la piena. Anche le vasche di Costa Masnaga e di Inverigo si sono attivate, permettendo di scaricare le piene del torrente Bevera, affluente del Lambro, senza straripamenti”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi e presidente di AiPO, Gianluca Comazzi. “Anche sul Seveso stiamo rispettando i tempi dettati dal cronoprogramma per il termine dei lavori delle altre aree di laminazione, mentre sono già in funzione quattro aree golenali. Anche il Comune di Milano deve fare la sua parte. È necessaria la manutenzione sia del verde sia dei tombini che ad ogni ondata di maltempo straripano, inondando le strade. Non solo, il manto stradale della città cade a pezzi e sta creando disagi a chiunque transiti sulle strade meneghine. Il Comune intervenga” conclude Comazzi.

