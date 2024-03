Gli storici agrumi di Cannero

È un appuntamento particolare, questo del 2024, perché dedicato al ricordo di Maria Pia Bottacchi, la sindaca grazie alla quale nacque la manifestazione.

Cannero Riviera apre ancora una volta al pubblico i suoi preziosi giardini: sono i più settentrionali d’Italia nei quali gli agrumi possono crescere in piena terra. È un appuntamento particolare, questo del 2024, perché dedicato al ricordo di Maria Pia Bottacchi, la sindaca grazie alla quale nacque la manifestazione, colei che gettò le basi per la rinascita della consapevolezza dell’importanza del patrimonio agrumicolo cannerese. Nel corso delle amministrazioni da lei coordinate venne svolta un’importante ricerca da parte dell’Università degli Studi di Torino e fu creato il primo lotto del Parco degli Agrumi. Incoraggiò, inoltre, la scuola locale (nella quale aveva lavorato con passione per molti anni) ad essere parte attiva nella manifestazione. L’appuntamento si svolgerà questo weekend ed il prossimo (9-10 marzo e 16-17 marzo), successivamente riapriranno Villa Taranto e le Isole Borromee, la Mostra della Camelia a Verbania e le iniziative di primavera.

