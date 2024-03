'Inveruno in Vetrina' si rinnova

La nuova presidente del gruppo è Petra Noris: "Vogliamo portare una ventata di novità: abbiamo in mente qualche evento, riproponendo quelli di successo e guardando alle tradizioni del paese".

Petra Noris, titolare della Sensual Saidi Academy, aperta a Inveruno nel 2017, sarà la Presidentessa di Inveruno in Vetrina per il prossimo anno. L’associazione, il cui obiettivo è rendere vivo il paese con numerose iniziative che sostengano e rilancino la proposta commerciale di Inveruno, ha tanti progetti in arrivo e, con il nuovo direttivo rinnovato, tanta voglia di fare. “Ho accettato l'incarico perché credo che io e il nuovo direttivo abbiamo tanto da offrire alla comunità di Inveruno e ai suoi commercianti! - commenta Noris – Vogliamo portare una ventata di novità: abbiamo in mente qualche evento, riproponendo quelli di successo e guardando alle tradizioni del paese, stiamo attenti a ogni esigenza, portiamo avanti qualche idea lanciata nelle riunioni dell'anno scorso. Dove possiamo fare, faremo, per apportare sempre fondi ai commercianti che credono al progetto”. Lorenzo Garavaglia, il presidente uscente, è rimasto nel direttivo come segretario, “così continua a dare il suo supporto e mi accompagna con la sua esperienza nella gestione della nuova carica – prosegue Noris - Mi sento onorata di questo incarico e pronta a dare il massimo per la comunità e i nostri commercianti! Ringrazio l'associazione per aver creduto in me, il nuovo direttivo composto da me come Presidente, Lorenzo Ponciroli, vicepresidente e Garavaglia come segretario, la scuola con gli insegnanti e gli allievi e la mia famiglia per il supporto che mi danno”.

