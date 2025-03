Canone patrimoniale: è polemica

‘Insieme per Inveruno e Furato’: i commercianti stanno ricevendo le lettere con la richiesta di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità, con aumenti che in alcuni casi sfiorano il 50%.

In questi mesi di grande difficoltà per le imprese ed il commercio, una nuova problematica sta scuotendo il tessuto commerciale cittadino. A segnalare l’epiosodio è il gruppo di minoranza ‘Insieme per Inveruno e Furato’: “In questi giorni, i commercianti di Inveruno e Furato stanno ricevendo le lettere con la richiesta di pagamento del Canone Unico Patrimoniale per la pubblicità, con aumenti che in alcuni casi sfiorano il 50%. Un vero e proprio schiaffo a chi ogni giorno si impegna per tenere viva l’economia locale, in un periodo già segnato da difficoltà crescenti - spiega il gruppo di minoranza - La lista civica Insieme per Inveruno e Furato denuncia con forza questa scelta ingiusta e irresponsabile dell’Amministrazione Comunale, che dimostra ancora una volta di non avere alcuna considerazione per le attività del nostro territorio. Invece di sostenere il commercio locale, si preferisce vessarlo con aumenti spropositati, colpendo chi crea lavoro e ricchezza per la comunità. Esprimiamo la nostra totale solidarietà ai commercianti di Inveruno e Furato, che subiscono una stangata vergognosa senza alcuna giustificazione plausibile. È inaccettabile che si continui a spremere chi già fatica a tenere aperta la propria attività, mentre sprechi e inefficienze dell’Amministrazione restano intoccabili. Chiediamo con fermezza un immediato passo indietro su questa assurda decisione e ci impegneremo ad approfondire la questione per rivedere questa tariffa iniqua. Le attività locali devono essere supportate, non ostacolate!

