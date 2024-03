Sabato 16 marzo Inveruno non avrà solo il pollice, ma tutta la mano verde. Il Comitato Genitori ‘Una Mano per la Scuola’ organizza “Raccogli, ricicla e riusa!”.

Sabato 16 marzo Inveruno non avrà solo il pollice, ma tutta la mano verde! In occasione della giornata mondiale del riciclo, il Comitato Genitori ‘Una Mano per la Scuola’ di Inveruno scende in campo e organizza “Raccogli, ricicla e riusa!”, un progetto realizzato con il patrocinio del Comune, che anche quest’anno partecipa al Concorso internazionale #recyclingheroes2024, vinto due anni fa. In questi giorni i bambini e i ragazzi delle primarie e secondarie di primo grado verranno sensibilizzati nelle scuole di Inveruno e Furato sull’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente. Verranno inoltre distribuiti a scuola dei sacchi che potranno essere usati nella giornata di sabato 16 marzo per “pulire” il paese differenziando, dove possibile, ciò che verrà raccolto. Nel pomeriggio di sabato 16 marzo, dalle 14 alle 17, verranno allestiti in Piazza Mercato dei punti raccolta dei sacchi e a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Bosco che parteciperanno all’iniziativa e porteranno i sacchi con i rifiuti raccolti per le vie del paese, verrà offerta una merenda. “Il Comitato Genitori è composto da un gruppo di genitori volontari che si impegna dal 2014 per dare “una mano” alla scuola, cercando di migliorare i servizi, sopperendo dove possibile alle carenze (soprattutto economiche), segnalando problemi e cercando di risolverli - dichiara la Presidente del Comitato, Sara Cucchetti - Nel corso di questi anni il Comitato ha ideato, organizzato e promosso attività ed eventi, anche volti alla raccolta fondi, per potenziare l’offerta formativa e finanziare progetti”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!