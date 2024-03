Marina Roma: accordo con Forza Italia

Venerdì 9 febbraio si è chiuso l’accordo politico tra Lega Salvini Premier e Forza Italia per le elezioni amministrative.

Venerdì 9 febbraio si è chiuso l’accordo politico tra Lega Salvini Premier e Forza Italia per le elezioni amministrative. Nell’incontro tra Marina Roma, sindaco della Lega e Luigi Calcaterra, coordinatore di Forza Italia per Marcallo con Casone, si è discusso di contenuti politici e programmatici con particolare attenzione alla realtà locale. Luigi Calcaterra e Marina Roma si dichiarano soddisfatti per l’intesa politica raggiunta.

