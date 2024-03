Valorizzare le imprese che già ci sono, ma anche quelle che ad oggi non sono ancorate nate non sono ancora nate, sostenendo i progetti di start-up e affiancando le donne nella definizione delle scelte più opportune per proseguire al meglio il proprio percorso. A Castano ecco l'Info point impresa donna.

In occasione della Giornata Internazionale dedicata ai diritti della donna e in concomitanza di quello che, di fatto, è divenuto concretamente il mese dedicato alla donna ed alle peculiarità, capacità, valori, preparazione e passione che contraddistinguono il concetto più attuale di "Essere Donna", ivi inclusi, ovviamente, gli ambiti imprenditoriali o, ancor prima, le motivazioni che muovono diverse donne ad intraprendere un percorso imprenditoriale divenendo o desiderando essere titolare della propria impresa, ConfCommercio Territoriale ha deciso di promuovere un'iniziativa finalizzata a valorizzare le imprese già esistenti, ma anche quelle che, ad oggi, non sono ancora nate, sostenendo i progetti di start-up, ovvero affiancando le donne nella definizione delle scelte più opportune per proseguire al meglio il proprio percorso o, appunto, intraprendere la propria iniziativa al meglio. Con queste finalità e questi obiettivi reali e con il patrocinio e la fattiva collaborazione dell'Amministrazione comunale di Castano Primo, ecco allora l'info point impresa donna, che offrirà, pertanto, la possibilità di beneficiare, nelle giornate del 14 e 28 marzo in Villa Rusconi, di una vera e propria consulenza gratuita per progettare la propria impresa o sviluppare il proprio business e attività. Utilizzare e sfruttare al meglio questa opportunità è davvero semplicissimo: è sufficiente, infatti, contattare la ConfCommercio allo 02/979174 oppure inviare una mail all'indirizzo m [dot] magenta [at] unione [dot] milano [dot] it e prenotare un appuntamento.

