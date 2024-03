Parco naturalistico a Buscate

Tra una decina d’anni Buscate avrà il suo parco naturalistico in zona Cava Campana. Rivisto, infatti, il piano di rinaturalizzazione delle aree già sfruttate.

Tra una decina d’anni Buscate avrà il suo parco naturalistico in zona Cava Campana: infatti, giovedì 22 febbraio, in sede di discussione del PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale), si è giunti alla decisione di rivedere il piano di rinaturalizzazione delle aree già sfruttate. “Il precedente piano prevedeva un intervento finalizzato a costruire una specie di parco urbano con degli impianti sportivi, il mantenimento delle cubature edilizie esistenti per scopi non del tutto definiti e un laghetto artificiale con acqua pompata dal sottosuolo – commentano i portavoce di Legambiente – Abbiamo fatto presente che la particolarità della localizzazione dell’area, situata alla estrema propaggine del Parco del Ticino e confinante con il PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) delle Roggie, combinata al fatto di essere di proprietà pubblica, auspicava una rinaturalizzazione attenta e studiata al fine di costruire un parco naturalistico che fosse in primo luogo un corridoio ecologico tra aree protette. Visto la localizzazione e il fine era inoltre difficile immaginare una possibile gestione di strutture e fabbricati senza che questi divenissero in breve tempo oggetto di usi impropri o degrado. Il nuovo piano prevede la rinaturalizzazione dell’intera area con una fruibilità per i cittadini garantita da sentieri pedonali e ciclabili e da piazzole di sosta e osservazione. Una buona notizia, perché questo parco potrà essere goduto dai cittadini, ma anche diventare un luogo interessante per attività scientifiche e didattiche”.

