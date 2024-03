Campo da padel a Vanzaghello

Appassionati di padel, adesso lo potrete praticare anche a Vanzaghello, all'interno di un'area già attrezzata di tutti i servizi accessori necessari.

Appassionati di padel, adesso lo potrete praticare anche a Vanzaghello, all'interno di un'area già attrezzata di tutti i servizi accessori necessari. La giunta comunale ha, infatti, recentemente approvato il progetto presentato dallo Skating Club Vanzaghello per la realizzazione di un campo presso il centro sportivo polifunzionale di via Rossini. L’intervento rientra negli accordi previsti dalla convenzione decennale per la gestione e lo sviluppo della struttura, sottoscritta alla fine dello scorso anno tra la società sportiva e l’Amministrazione comunale.

