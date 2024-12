Skating: risultati da "capogiro" ai Regionali

Quando si dice “numeri da capogiro”. Ma, in fondo, se in gara ci sono le atlete e gli atleti dello Skating Club Vanzaghello, sono sempre o quasi garantiti.

Quando si dice “numeri da capogiro”. Ma, in fondo, se in gara ci sono le atlete e gli atleti dello Skating Club Vanzaghello, sono sempre o quasi garantiti. Di nuovo, insomma, assoluti protagonisti, stavolta ai Campionati Regionali Gruppi Folk UISP , con tutti e tredici i gruppi e quartetti della società iscritti che sono saliti sul podio. Ben 7, infatti, i primi posti conquistati, 2 i secondi e 4 i terzi, per un appuntamento che, inevitabilmente, ha regalato grandi soddisfazioni ed emozioni. “Il merito di tutto questo va certamente suddiviso tra le atlete, che hanno svolto il loro compito in maniera perfetta e le loro brevissime allenatrici, Arianna, Roberta, Giulia e Giada, che con grande competenza e pazienza sono riuscite a portare queste atlete ed atleti a livelli altissimi - scrivono dalla società. “Sono orgoglioso del gruppo - commenta il presidente Gianluigi Rivolta - Un grande applauso a tutti e poi un enorme ringraziamento ai volontari per il lavoro svolto nel preparare le bellissime scenografie che hanno impreziosito i numeri presentati. Un caloroso grazie, inoltre, anche a coloro che hanno truccato, pettinato e vestito gli atleti e a tutti i genitori che sono stati fantastici nell’incitare le loro ragazze ed i loro ragazzi. E adesso, appuntamento ai Campionati Italiani Gruppi Folk UISP, in programma proprio in questo weekend (6-8 dicembre), pronti per cercare di ottenere pure qui altri importanti risultati”.

