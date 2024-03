Tommaso Franzè sul tetto d'Italia

Canegrate sul tetto d'Italia. Tommaso Franzè dell'Atletica Par ha infatti conquistato il titolo nazionale juniores di eptathlon grazie ai 5266 punti finali accumulato in classifica.

Canegrate sul tetto d'Italia. Tommaso Franzè dell'Atletica Par ha infatti conquistato il titolo nazionale juniores di eptathlon grazie ai 5266 punti finali accumulato in classifica. Franzè è da anni impegnato sul territorio cittadino per promuovere pratica e valori dell'atletica leggera nelle sue varie discipline. "La prestazione di Tommaso - spiega il Comune - premia l'impegno e la tenacia non solo di un ragazzo di grande talento, ma anche degli allenatori e volontari che prestano la loro opera per sostenere i giovani sportivi canegratesi, la passione e la costanza che tecnici e atleti di Atletica Par Canegrate dimostrano costantemente lasciano sperare che il successo di Franzè sia il primo di una stagione ricca di soddisfazioni".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!