Ladri in casa: minacce all'anziana proprietaria

In due, presumibilmente italiani e incappucciati, hanno fatto la loro comparsa attorno alle 20. Prima eccoli mettere a soqquadro l'intera abitazione, poi raggiunta l'anziana proprietaria l'hanno minacciata, chiedendole soldi e oggetti di valore. E' successo l'altra sera in via Don Minzoni a Magnago. E' qui, infatti, che, nonostante il sistema d'allarme attivo, i malviventi sono entrati in azione. Erano alla ricerca appunto di denaro contante e altri preziosi e così si sono messi alla ricerca, aprendo cassetti e armadi, fino a che, pur di raccimolare il bottino, hanno anche intimidito, come detto, la pensionata. Per fortuna, però, la pronta reazione della donna, che è riuscita a contattare i familiari, ha fatto desistere i balordi, che si sono, quindi, dati alla fuga a bordo di un'auto. Già la settimana precedente, la stessa anziana aveva ricevuto una telefonata da persone che si erano spacciate per carabinieri, cercando in questo modo di sottrarle del denaro. "Inoltre, pure nella sera che i delinquenti sono entrati in casa - raccontano i parenti della donna - e una volta di fronte, le hanno detto di essere carabinieri". Il tentativo di furto, infine, è stato immediatamente denunciato alle Forze dell'ordine.

