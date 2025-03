Abbandono di rifiuti: 34 verbali da parte della Polizia locale nel corso del 2024. Più precisamente, 12 sono stati fatti a cittadini residenti a Magnago o Bienate e 22 a persone provenienti da fuori paese.

Abbandono di rifiuti: 34 verbali da parte della Polizia locale nel corso del 2024. Più precisamente, 12 sono stati fatti a cittadini residenti a Magnago o Bienate e 22 a persone provenienti da fuori paese. “Il rispetto dell’ambiente è una priorità per la nostra Amministrazione e i dati dello scorso anno dimostrano il costante impegno del comando di Polizia locale nel contrastare questo fenomeno - commentano - I controlli proseguiranno senza sosta per individuare e punire chi non rispetta le regole. La collaborazione dei cittadini è fondamentale: segnalare comportamenti scorretti aiuta a mantenere il nostro Comune più pulito e vivibile per tutti. "Questi numeri dimostrano che il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è ancora presente, ma anche che l’impegno della Polizia Locale e dell’Amministrazione sta dando risultati concreti. Vogliamo un territorio più pulito e vivibile: rispettiamolo tutti - ribadisce l’assessore Franco Piantanida”. "L'abbandono dei rifiuti è un comportamento inaccettabile che compromette il decoro delle nostre strade, parchi e aree verdi - conclude il consigliere Brunini Emanuele - Grazie a un’attività di monitoraggio continuo e all’utilizzo della videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare i responsabili e a sanzionarli. Rimane assolutamente alta l'attenzione verso i cestini pubblici dove troppo spesso vengono individuati rifiuti provenienti da abitazioni”.

