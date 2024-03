Milena e Stefania sul tetto del mondo

Un po' di Vanzaghello sul tetto del mondo... Là sul gradino più alto del podio ecco, infatti, Milena Marcante che, assieme alla compagna di squadra Stefania Gallazzi (per la Busto Nuoto), ha ottenuto la medaglia d'oro nella categoria di sincro master 50-59 a Doha. "Un grandissimo risultato - commentano il sindaco Arconte Gatti e l'Amministrazione comunale - Congratulazioni a nome di tutta la cittadinanza ed un augurio per proseguire con questa meravigliosa serie di successi".

