'Come amano i ragazzi d'oggi'

Giovedì 7 marzo, alle 21, a palazzo Kuster a Cuggiono, incontro-dialogo con Filippo Mittino e Lodovica Cima, autori del libro 'Amore adolescente'.

L’adolescenza è stata per molti un periodo particolare e, spesso, i genitori non sanno come avere a che fare con i figli che vivono questo periodo. Ma gli adolescenti si innamorano? Certamente, come tutti e proprio di questo, e altro, si parlerà giovedì 7 marzo, alle 21, a palazzo Kuster a Cuggiono, in occasione dell'incontro con Filippo Mittino e Lodovica Cima, autori del libro 'Amore adolescente'. Introduce la serata Luca Malini, della libreria 'La memoria del mondo' di Magenta.

