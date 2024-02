Una mostra che sa di primavera quella presentata a palazzo Cicogna a Busto Arsizio: la personale dell’artista bustocca Manuela Carnini (in arte Fridami), “Renascentia Rosae” che si potrà visitare fino al 10 marzo. Una trentina le opere dai colori caldi e avvolgenti, un’esplosione di fiori di tutti i toni del rosa.

Una mostra che sa di primavera quella presentata a palazzo Cicogna a Busto Arsizio: la personale dell’artista bustocca Manuela Carnini (in arte Fridami), “Renascentia Rosae” che si potrà visitare fino al 10 marzo. Una trentina le opere dai colori caldi e avvolgenti, un’esplosione di fiori di tutti i toni del rosa, "Una primavera degli occhi e del cuore - ha osservato la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli - Un inno alla rinascita che ospitiamo anche in vista dell’8 marzo, ricorrenza celebreremo anche con altri eventi in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità". Ogni dipinto vuole essere un emblema di speranza, un invito a superare le difficoltà e a rinnovare la propria esistenza: questo il messaggio positivo dell’autrice, che da autodidatta è riuscita a portare il suo talento fuori dai confini della città facendosi conoscere nel mondo.

