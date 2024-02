Per gli amanti della lettura, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, dallo scorso anno è ripartito il servizio BiblioExpress.

Per gli amanti della lettura, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, dallo scorso anno è ripartito il servizio BiblioExpress, nell’ambito del progetto comunale “L’Alda Merini ovunque, per chiunque” finanziato con il Bando Città che Legge. Questo servizio permette di ritirare ciò che si è scelto dal sito web di Fondazione per Leggere, anche quando la biblioteca è chiusa. Dopo aver ricevuto una notifica di avviso, il libro può essere ritirato dal lunedì al sabato presso L’Ale Bar e la domenica mattina al Bar Emma, per poi essere restituito nella struttura di via Novara nei normali orari di apertura. Fondazione per Leggere è il sistema interbibliotecario del Sud Ovest Milanese, di cui fa parte anche la biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno.

