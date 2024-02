Una serie di eventi e approfondimenti sul e per il mondo femminile. Come dice anche il titolo, sarà appunto un 'Marzo in Rosa' a Castano.

Una serie di eventi e approfondimenti sul e per il mondo femminile. Come dice anche il titolo, sarà appunto un 'Marzo in Rosa' a Castano. E allora si comincerà il 2, alle 21, all'auditorium 'Paccagnini' con 'Almenopausa', poi sempre in auditorium l'8 ecco due eventi promossi dal 'Fiore che Ride' e Auser Turbigo: alle 18.30 'Aver cura di te - Il lungo percorso femminile dalla nascita alla menopausa' (con la dottoressa Dalia Griffanti) e alle 21 'La voce delle donne' (concerto in quintetto). Dall'8 al 24 marzo, ancora, al centro commerciale 'Il Gigante' 'I muri del silenzio - quando l'omertà diventa complice della violenza' (mostra fotografica di Mjriam Bon), mentre il 10 toccherà a 'Oltre la Mimosa' (camminata benefica dell'associazione 'Cuore di Donna'; partenza alle 8.30 da piazza Mazzini). Il 16, in Villa Rusconi alle 17.30, 'Donne senza paura' (presentazione del libro di Danilo Sacco) e il 17, sempre in Villa Rusconi alle 17.30, 'Sembrava inverno' (spettacolo dell'associazione 'L'Oblò'. Infine, il 22 marzo, alle 21 in Villa Rusconi, 'Alfonsina Corridora' (Teatro Evento e Teatro al Quadrato).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!