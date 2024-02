2° Gran Gagà dello Sport

Il mondo sportivo di Busto Garolfo sale in passerella. Sabato 24 febbraio alle 21 la sala don Besana della Banca di Credito Cooperativo spalancherà le porte alla seconda edizione del "Gran galà dello sport".

Il mondo sportivo di Busto Garolfo sale in passerella. Sabato 24 febbraio alle 21 la sala don Besana della Banca di Credito Cooperativo spalancherà le porte alla seconda edizione del "Gran galà dello sport". "La serata - spiega in una nota il sindaco Susanna Biondi - sarà dedicata alla consegna del riconoscimento per meriti sportivi dell'anno 2023". La serata sarà presentata dal noto giornalista locale Sergio La Torre e caratterizzata anche da momenti di intermezzo musicale della Scuola Niccolò Paganini. A Busto Garolfo operano oltre venti associazioni sportive che abbracciano le più svariate discipline, non solo quelle più seguite come calcio, ciclismo o tennis ma anche, per esempio, aikido, tiro con l'arco o taekwondo. Sarà quindi anche un'occasione per apprezzare a fondo l'impegno profuso dai vari sodalizi, molti dei quali esistono da oltre mezzo secolo.

