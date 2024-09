Sul piatto c'è una somma di 72 mila euro. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo punta a una complessiva iniezione di ammodernamento dei quartieri generali delle attività sportive cittadine.

Sul piatto c'è una somma di 72 mila euro. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo punta a una complessiva iniezione di ammodernamento dei quartieri generali delle attività sportive cittadine. Nello specifico, la somma sarà destinata al rifacimento della copertura del campo da tennis di via Correggio. "I lavori - recita la determina con cui li si adotta - consistono nella sostituzione del telo di copertura esistente ormai usurato sostenuto dall'esistente struttura in archi d'acciaio in buono stato manutentivo".

