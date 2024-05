Incetta di successi per la I.Sport ASD

Gli atleti di Busto e Arconate hanno raccolto diverse medaglie nella competizioe di Casalmaggiore: due di bronzo, due d'argento e ben quattro ori tra katà e kumitè.

Il karate è la loro passione. Ma sa essere anche la loro soddisfazione. Edoardo Colombo, classe 2009, bustogarolfese doc, è tornato dall'ultima prova del trofeo regionale Csen di Casalmaggiore (Cremona) con due ori nelle prove di kata e kumitè in tasca. Nel kata ha guadagnato il primo oro della giornata, nel kumitè ha domato senza troppe difficoltà l'avversario con un netto 10-0. Soddisfazione anche per Luca Cosentino terzo nella finale, Mia Ghezza, prima alla finale dopo avere ben figurato nelle prime due prove e Daniele Capraro, secondo a soli due decimi dal trionfatore. Oro anche per Simone Cavallaro, terzo posto per Alessandro Codoro e secondo per Chiara Codoro. Vittorie e piazzamenti che mettono il sorriso sulle labbra del maestro Angelo Pisoni: "siamo stati felicissimi e orgogliosissimi dei nostri ragazzi -spiega in una nota - che non si sono smentiti nemmeno in questa chiusura di stagione". L'istruttrice Ilaria Pisoni, dal canto suo, ha messo l'accento sul fatto che, al di là dell'elemento sportivo, l'obiettivo sia sempre di consolidare "amicizia, supporto, spirito di squadra e crescita personale".

