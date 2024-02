Aggressioni con coltello: la Versus insegna a difendersi. Domenica 10 marzo uno stage per imparare il corretto utilizzo di questo efficace e legale strumento di autodifesa.

L’ultimo episodio a Legnano è del 10 gennaio scorso. I poliziotti del reparto mobile hanno arrestato un uomo in possesso di un grosso coltello in Via Pastrengo a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Per fortuna nessun ferito a differenza di quanto accaduto il 14 ed il 21 di ottobre quando complessivamente oltre 100 ragazzi, armati anche di coltelli, erano stati protagonisti di violenti scontri al Luna Park ed in altre zone della città. In agosto un coltello era spuntato invece in una rissa in un locale di Via XXIX maggio, nell’occasione restarono feriti due poliziotti. E senza andare troppo indietro nel tempo e limitandosi alla sola Legnano lo scorso 11 maggio in pieno Centro durante un litigio era rimasto gravemente ferito per una coltellata un ragazzo di 26 anni.

Il ripetersi sempre più spesso di questi episodi sta generando un crescente allarme sociale. A cercare di venire in aiuto ai legnanesi è la Versus, la ben nota palestra di arti marziali di Via Giusti 1, da vent’anni attiva in città sia negli sport da combattimento sia nell’ambito della difesa personale, campo nel quale può vantare anche consulenze a reparti militari e di polizia.

“Abbiamo deciso – ci spiega il presidente Guido Colombo – di organizzare un seminario sulla difesa personale contro aggressori armati di coltello. Si terrà domenica 10 marzo dalle 10 alle 13 e verrà tenuto dal Maestro Remigio Pianu, un tecnico di fama mondiale, basti dire che tiene seminari persino negli Stati Uniti. È un profondo conoscitore della tradizione del coltello italiano, quelle tecniche utilizzate per secoli negli scontri da strada e che è quindi particolarmente utile conoscere per potersi difendere da aggressori dotati di armi da taglio”.

Lo stage è aperto a tutti, anche a chi non ha esperienza nelle arti marziali. Per informazioni si può contattare il 339/3670263 o scrivere a: HYPERLINK "mailto:info [at] ssversus [dot] com"info [at] ssversus [dot] com.

