Chiaramonte torna in corsa...

Terza lista o un ticket con una delle due già esistenti? Solo nelle prossime settimane ci sarà più chiarezza, di certo vi è il ritorno di un politico di peso per la corsa elettorale.

Un vero e proprio ritorno, una voglia di rimettersi in gioco e al servizio per la sua comunità. Osvaldo Chiaramonte, già sindaco di Bernate Ticino, dal 2009 al 2019 è pronto a tornare in gioco per una nuova candidatura in vista delle amministrative. "La cultura è nella tradizione, il progresso nel cambiamento - era un motto storico dell'ex primo cittadino - Ora mi sono rimesso in pista per provare a formare una nuova lista. C'è grande interesse da parte dei cittadini e diversi mi hanno già contattato. Di sicuro sarà un gruppo civico, aperto a tutti i cittadini che credono in Bernate e Casate, e che vogliono il bene delle nostre comunità".

Nei due mandati operativi Osvaldo Chiaramonte è ricordato sicuramente per i molti interventi fatti in paese: dall'asilo alla scuola, dalle asfaltature al sistema di illuminazione a led e la videosorveglianza. Tante i capitoli toccati in dieci anni da sindaco e una voglia di mettersi in gioco, anche poi con la presidenza del Rotary, che non viene ancora a mancare.

