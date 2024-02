La commemorazione dei Tre Martiri

Franco Griffanti, Antonio Noé e Franco Noé: era il 26 febbraio 1945 quando i tre giovani vennero fucilati, sul muro del cimitero di Castano, dagli occupanti nazisti. Tre vite volate via per sempre. I Tre Martiri Castanesi, un ricordo indelebile nei cuori e nella memoria di tutti. Una delle pagine più tristi e terribili della città. Quella stessa città che, ogni anno, rende loro omaggio e onore.

Franco Griffanti, Antonio Noé e Franco Noé: era il 26 febbraio 1945 quando i tre giovani vennero fucilati, sul muro del cimitero di Castano, dagli occupanti nazisti. Tre vite volate via per sempre. I Tre Martiri Castanesi, un ricordo indelebile nei cuori e nella memoria di tutti. Una delle pagine più tristi e terribili della città. Quella stessa città che, ogni anno, rende loro omaggio e onore. Gli appuntamenti in questo 2024, allora, saranno il 20 febbraio con i ragazzi del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi che presenteranno agli alunni dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' la storia dei tre ragazzi. Mentre domenica 25 ecco la commemorazione con il corteo e la sosta al muro dell'eccidio, quindi la messa nella chiesa prepositurale di San Zenone, per poi spostarsi al monumento alla Resistenza in piazza Mazzini e in Villa Rusconi, per i discorsi commemorativi. Inoltre, fino al termine della cerimonia, nella sala di rappresentanza del palazzo Municipale, ci saranno una mostra fotografica dedicate appunto ai tre martiri e due filmati '26 febbraio 1945. I martiri patrioti... per non dimenticare' (del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi) e 'I giovani martiri castanesi' (realizzato dal TG Torno).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!