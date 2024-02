Maschere e battaglia di coriandoli con la Pro Loco

La Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio ed il contributo del Comune, organizza per sabato 17 febbraio il 'Carnevale 2024' con la tradizionale sfilata di maschere.

La Pro Loco Bienate Magnago, con il patrocinio ed il contributo del Comune, organizza per sabato 17 febbraio il 'Carnevale 2024' con la tradizionale sfilata di maschere che giungerà in piazza Pariani per continuare la festa con spettacoli per bambini, battaglia di coriandoli e premiazione delle 3 maschere più simpatiche ed originali. Tutti, allora, in via Lambruschini a Magnago e piazza Unità d'Italia a Bienate alle 14.30, per dare il via al pomeriggio di festa.

