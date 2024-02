Sequestrati hashish e cocaina vicino alle scuole

A seguito di due distinte attività di prevenzione, venivano individuate dai poliziotti locali di piazza Mazzini due persone, le quali sottoposte a controllo venivano trovate in possesso di sostanze stupefacenti.

I controlli, esperiti in zone della città ove insistono istituti scolastici, sono a completamento ed integrazione al protocollo d’intesa sottoscritto con la Prefettura di Milano attraverso il quale è stata finanziata una parte del sistema di videosorveglianza comunale in prossimità degli Istituti ‘Torno’ e ‘Falcone Borsellino’ di Castano Primo proprio per prevenire i fenomeni di cessione di stupefacenti agli studenti.

Gli operanti in servizio di controllo del territorio, nel primo caso rinvenivano alcune dosi di cocaina in possesso di un soggetto di origini marocchine, pregiudicato anche per spaccio, il quale era stato notato in atteggiamento sospetto nella zona a nord di castano.

Il giorno successivo gli addetti all’Ufficio di PG durante un controllo mirato, individuavano invece un altro uomo di nazionalità egiziana, anch’esso pregiudicato mentre era in transito alle spalle dell’istituto Falcone Borsellino. Sottoposto a controllo, l’uomo cercava di dissimulare la presenza in loco, la perquisizione personale e domiciliare permettevano però di rinvenire un pezzo hashish di una decina di grammi e tredici spinelli già confezionati ed occultati in pacchetto di sigarette in una tasca.

Lo stupefacente sequestrato veniva nell’immediatezza sottoposto ad esami qualitativi che davano esito positivo, al termine delle attività venivano così contestate le violazioni di cui al DPR 309/90 agli interessati.

