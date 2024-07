Castano: esplosione in un’azienda

L’allarme è scattato dopo le 19.30. Esplosione in un’azienda di Castano. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco.

L’allarme è scattato dopo le 19.30. Esplosione in un’azienda di Castano. Dai primi riscontri sembrerebbe che l’esplosione sarebbe avvenuta durante l'utilizzo di un macchinario per la lavorazione della resina termoindurente utilizzata sui tessuti. Le fiamme sono state immediatamente circoscritte dalle squadre VVF provenienti dai Distaccamenti di Legnano e di Inveruno e da due nuclei giunti dalla sede centrale di Milano. Quattro operai sarebbero rimasti leggermente feriti e trasportati in codice verde all'ospedale di Legnano. L'area è stata già messa in sicurezza ed in questi minuti sono in corso le operazioni di bonifica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!