Si torna in pista al 'Corbetta Park Milano'

È iniziata in questa prima domenica di Febbraio la stagione sportiva del crossodromo corbettese e in parallelo i corsi della Baby Bike School che opera nella struttura. Il Corbetta Park Milano è ormai una realtà consolidata per gli amanti del fuoristrada per la zona del Magentino e non solo, visto che l’utenza ormai si è allargata al Milanese e alle province di Varese e Monza Brianza.

Un circuito sicuro e ben strutturato capace di soddisfare con le sue caratteristiche le esigenze di allenamento sia dei crossisti sia degli enduristi. Il suo tracciato tecnico permette infatti di affinare le capacità, ma si presta benissimo anche a chi vuole avvicinarsi al fuoristrada da neofita senza troppe ansie.

Oltre al percorso Adulti, al Corbetta Park Milano sono presenti spazi e percorsi, ristrutturati proprio durante l’inverno e migliorati anche nella sicurezza, dedicati alla didattica per i più piccoli. Questi vengono utilizzati dalla Baby Bike School per perseguire il suo obiettivo, quello di, utilizzando il gioco, far acquisire al bambino competenze e abilità motorie, cognitive, relazionali ed emotive e, nello stesso tempo, promuovere ed affermare la cultura dell’utilizzo della bicicletta/moto in totale sicurezza nel rispetto dell’ambiente e del codice della strada.

La Baby Bike School rivolge principalmente i suoi corsi ai bambini dai 36 mesi ai 9 anni con una finalità che va ben oltre, quindi, l’apprendimento dell’andare in moto. Una particolare attenzione all’ambiente e al rispetto degli abitanti viene perseguito puntando sull’elettrico: per la didattica vengono infatti utilizzate, secondo l’età e l’altezza dei bambini, Balance Bike elettriche (Due misure) e moto elettriche in diverse misure. Grande attenzione alla sicurezza inoltre con l’utilizzo di protezioni complete (schiena/petto, gomiti e ginocchia) oltre che ovviamente il casco nella misura specifica per bambini.

Tutte le attività vengono svolte in piccoli gruppi suddivisi per fascia d’età e capacità seguendo una specifica progressione didattica.

Gli amanti del fuoristrada anche quest’anno hanno un punto di riferimento. Le prossime giornate di apertura sono previste per il 11 Febbraio , 3 e 17 Marzo, per le successive potete rimanere aggiornati seguendo le pagine Facebook e/o Instagram Baby Bike School e Corbetta Park Milano.

Contatti: 338 8437321 - babybikeschool [at] gmail [dot] com - Responsabile: UMBERTO BUONAGURIO

