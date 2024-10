Morata... sbarca a Corbetta

Un campione in campo e nella vita (come la decisione di tagliarsi i capelli per i bimbi oncologici), Alvaro Morata verrà ora a vivere a Corbetta.

Alvaro Morata, nato il 23 ottobre 1992 a Madrid, è uno degli attaccanti più riconoscibili e versatili del panorama calcistico europeo. Dotato di grande tecnica, intelligenza tattica e un innato senso del gol, Morata ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista nei principali club del continente, vivendo una carriera ricca di esperienze e successi.

Nel 2014, Morata fece il grande salto trasferendosi alla Juventus. Con i bianconeri, l'attaccante spagnolo si impose come uno dei protagonisti della squadra, contribuendo in modo significativo alle vittorie in Serie A e alla cavalcata verso la finale di Champions League del 2015. In quella stagione memorabile, Morata segnò alcuni gol fondamentali, inclusi quelli nelle semifinali contro il Real Madrid, la squadra che lo aveva lanciato, e in finale contro il Barcellona.

Dopo un susseguersi di anni tra Real Madrid, Juventus e Atletico Madrid... ecco, questa estate, lo sbarco a Milano. Alvaro Morata continua a essere un protagonista nel calcio internazionale, mostrando una carriera ricca di successi e una determinazione che lo rende uno degli attaccanti più rispettati del suo tempo.

Ma la vera novità di oggi l'ha spoilerata il sindaco di Corbetta Marco Ballarini: "Il bomber spagnolo, neo acquisto del Milan, sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova (meravigliosa) casa nella nostra città - il suo post sui social - Lo sapete, sono un tifosissimo dell' Inter, ma con piacere do il benvenuto ad Alvaro Morata nella nostra grande famiglia di Corbetta!"

