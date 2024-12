Buon Natale con due ruote per tutti al Corbetta Park Milano

Molta l’affluenza che è stata gestita nel migliore dei modi possibili potendo contare su un buon numero di mezzi a disposizione, dalle piccole KTM e Husqvarna 12E e 16E per poi salire di livello con le SX2, SX3 e SX5.

Un grande successo la Festa di Natale della Baby Bike School che opera al Corbetta Park Milano, organizzata con il patrocinio del Comune di Corbetta. Molta l’affluenza che è stata gestita nel migliore dei modi possibili potendo contare su un buon numero di mezzi a disposizione, dalle piccole KTM e Husqvarna 12E e 16E per poi salire di livello con le SX2, SX3 e SX5 sempre delle due marche suddette, fino alle moto a 4 tempi Kayo per i più grandi.

Una festa dedicata prima di tutto ai piccoli piloti che durante l’anno hanno frequentato i corsi organizzati dall’associazione sportiva, ma che è stata allargata agli adulti con la possibilità di giocare con i propri motorini oppure provare le nuovissime moto elettriche ORI di GoWow Italia (https://www.gowowitalia.it/)

Non solo, infatti dalle 9,30 alle 11,00 gli istruttori della Baby Bike School erano disponibili per far provare ai piccoli, dai tre ai nove anni, le moto delle varie misure in una sorta di battesimo della sella.

Ben tre gli spazi dedicati alle diverse attività: la pista baby, estesa con un tratto nel gonfiabile KTM a disposizione per l’occasione per le 12 e 16 E, il percorso nel bosco, allungato inserendo un pezzo di pista da enduro per le moto SX e a scoppio, e la pista da enduro dedicata ai Moped e alle prove delle moto elettriche GoWow.

Dopo le prove libere per i Moped e le moto elettriche e le brevi lezioni di prova per i bambini alle 11,00 si è entrato nel vivo con piccole gare sociali dedicate agli iscritti ai corsi a cui hanno partecipato quasi 70 bambini dai tre ai 10 anni. In contemporanea oltre una ventina di amanti dei Moped si sono sfidati su un giro di pista cronometrato e poi su una divertente prova di lentezza che consisteva nel percorrere un corridoio di 15 metri nel maggior tempo possibile senza appoggiare i piedi a terra ne uscire dalle linee.

Alcuni partecipanti a bordo dei loro pepati, più o meno, motorini hanno interpretato con goliardia l’evento presentandosi con tanto di vestito da Babbo Natale e con albero natalizio montato sul mezzo.

La base di tutte queste prove era il divertimento che ha portato più risate che vero agonismo generando un piacevole clima di calore a contrastare il freddo intenso della mattina.

Al termine delle prove l’immancabile premiazione e auguri con l’altrettanto irrinunciabile fetta di panettone o pandoro.

Appuntamento all’anno prossimo con la ripresa dei corsi della Baby Bike School e l’apertura della pista Corbetta Park Milano.

Per informazioni seguite le pagine Facebook e Instagram:

Baby Bike School https://www.facebook.com/BabyBikeSchool

Corbetta Park Milano https://www.facebook.com/profile.php?id=100078424923553

CLASSIFICHE:

12E

1° Alex Vitali 2’24”

2° Tiago Bazzi 2’25”

3° Leonardo Cacciatore 2’29”

16E

1° Alessandro Gelao 2’00”

2° Riccardo Passarella 2’01”

3° Enea Migliavacca 2’04”

SX2

1° Ayrton Gianello 1’19”83

2° Emanuele Ghiringhelli 1’19”83

3° Mattia Di Maula 1’19”99

SX3

1° Giovanni Francescantonio 1’08”83

2° Gregorio Femiano 1’12”46

3° Luigi Trapani 1’15” 51

SX5-Kayo

