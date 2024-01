Il violinista Domenico Nordio in concerto a Busto

Dopo il successo dei primi due appuntamenti della Stagione Sinfonica 2023-2024 e del Concerto di Capodanno 2024 al Teatro Sociale, l’ associazione Musikademia porta a Busto Arsizio uno dei più acclamati musicisti italiani del nostro tempo, il violinista Domenico Nordio.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti della Stagione Sinfonica 2023-2024 e del Concerto di Capodanno 2024 al Teatro Sociale, l’ associazione Musikademia porta a Busto Arsizio uno dei più acclamati musicisti italiani del nostro tempo, il violinista Domenico Nordio, che si esibirà in concerto domenica 4 febbraio alle 18 insieme all’Orchestra Du.Ca. di Busto Arsizio diretta da Davide Bontempo. Il programma è diviso in due parti diametralmente opposte: il Concerto per violino e orchestra in Mi minore op.64 (1844) di Felix Mendelssohn (un’opera intrisa di romanticismo dove prevale l’espressione e il virtuosismo) e la Sinfonia n°94 in Sol maggiore (1791) di Franz Joseph Haydn (uno dei risultati più alti del sinfonismo haydniano). La Stagione Sinfonica 2023-2024 è organizzata da Musikademia in collaborazione con l’associazione Educarte e il Teatro Sociale Delia Cajelli, con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e di alcuni sponsor.

