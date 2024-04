Caprara nuovo allenatore della UYBA

"Sono fortemente motivato ed onorato di arrivare a Busto Arsizio per proporre la mia pallavolo in un palazzetto dello sport che io amo". Parole, forti e chiare, e musica, gradevolissima, di Giovanni Caprara il nuovo allenatore della Uyba Volley.

"Sono fortemente motivato ed onorato di arrivare a Busto Arsizio per proporre la mia pallavolo in un palazzetto dello sport che io amo". Parole, forti e chiare, e musica, gradevolissima, di Giovanni Caprara il nuovo allenatore della Uyba Volley.

Classe 1962, palmares da “top coach”, Giovanni Caprara arriverà nei prossimi giorni alla E-Work Arena per iniziare: «a dare forza al progetto tecnico: lavorare sodo, ogni giorno, in palestra. Uno degli obiettivi è quello di contribuire alla costante crescita individuale di ogni giocatrice, per trarne beneficio poi a livello di squadra. C’è un percorso da completare, ci vorrà pazienza, ma io non mi tiro certo indietro».

Giovanni Caprara spiega poi cosa l’ha convinto a scegliere la Uyba: «Ho ricevuto diverse proposte, ma quando mi ha chiamato Carmelo Borruto non ho avuto dubbi. Lo conosco da molti anni e con lui ho sempre “parlato” la stessa pallavolo. In accordo con la società abbiamo allestito una squadra interessante. Nei prossimi giorni arriverò a Busto per il primo contatto con i componenti dello staff e con le giocatrici. Sono certo che getteremo le basi per vivere insieme una stagione soddisfacente».

Tutto ciò negli spazi dell’E-Work Arena: "Un palazzetto dello sport che io amo assicurandovi – sottolinea Caprara – che non è una frase fatta. Ho sempre detto, anche quando sono arrivato da avversario, che in quel palazzetto dello sport si crea un’atmosfera unica nel suo genere. Atmosfera che dovrà essere uno dei nostri punti di forza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!