Gli oratori ricordano Federica

A sei anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo è più vivo che mai. Morta in un incidente stradale in Valle d'Aosta nel 2018, Federica Banfi era un'entusiasta animatrice dell'oratorio di Canegrate e la sua figura sarà ricordata in modo particolare mercoledì 31 gennaio durante la Festa degli Oratori in una cerimonia in programma nella chiesa della Beata Vergine Assunta di San Giorgio su Legnano alle 20.30. Un ricordo che i due oratori di Canegrate e San Giorgio su Legnano intendono condividere con tutta la comunità "Dove vogliamo sognare - si legge in una nota - il meglio per i ragazzi e i ragazzi delle nostre comunità". Un momento per ricordare, ma anche, conclude la nota, "Per sognare e per sperare".

