La nuova mensa della scuola di Olcella

Era tra i suoi obiettivi primari e adesso sta per diventare realtà. Il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi esprime soddisfazione per il decollo dei lavori per la realizzazione della nuova mensa della scuola di Olcella. L'opera si avvale di un contributo di 550 mila Euro pervenuto all'amministrazione comunale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "La nuova mensa - dice in una nota - offrirà ai bambini uno spazio più bello, funzionale e adeguato, inoltre, liberando l'aula attualmente destinata alla mensa, si otterranno maggiori spazi per le attività didattiche e laboratoriali ed è anche previsto l'ampliamento del giardino della scuola". Un intervento che, quindi, apre la strada anche ad altri valori aggiunti e, prosegue Biondi, "consentirà di apportare un'ulteriore, globale miglioramento all'offerta formativa di quel plesso scolastico". Biondi ha voluto ringraziare per l'apporto dato al progetto sia l'assessore Giovanni Rigiroli, scelto peraltro come candidato sindaco per le prossime elezioni dalla lista Busto Garolfo paese amico, sia il consigliere Daniele Dianese. "A loro - ha concluso - vanno i miei complimenti e un sincero grazie".

