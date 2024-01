Onore al merito. Anche sul piano economico. Il Comune di Arluno ha indetto un bando per l'aggiudicazione di assegni di studio e riconoscimenti agli studenti delle scuole Medie e Superiori che si siano distinti per rendimento tra i banchi di scuola.

Onore al merito. Anche sul piano economico. Il Comune di Arluno ha indetto un bando per l'aggiudicazione di assegni di studio e riconoscimenti agli studenti delle scuole Medie e Superiori che si siano distinti per rendimento tra i banchi di scuola. Per i primi il requisito fondamentale sarà avere riportato la valutazione di 10/10 nell'esame ultimativo della scuola secondaria di primo grado. I secondi dovranno avere ottenuto una valutazione all'esame di diploma non inferiore a 90/100 ed essere iscritti a una facoltà universitaria per l'anno accademico 2023-24. Le domande dovranno essere fatte pervenire entro il 29 febbraio 2024 e sono scaricabili dal sito del comune.

